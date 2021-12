Polícia Federal apreende dez aeronaves em operação contra o PCC - Reprodução

Publicado 02/12/2021 13:31

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira, 2, 15 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca em oito estados brasileiros em uma operação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). O objetivo seria desarticular o setor de tráfico internacional de cocaína e, assim, foram apreendidas dez aeronaves que realizavam a rota Bolívia-Paraguai-Brasil.

Segundo o portal Uol, o grupo atuante dos aviões é formado por advogados, empresários, pilotos e indivíduos ligados ao PCC. As investigações se iniciaram após um acidente aéreo que ocorreu em dezembro do último ano, no município de Muitos Capões, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, um avião que transportava as drogas sofreu avarias na hora do pouso e lá permaneceu por sete dias.

Os estados que foram alvos da operação da Polícia Federal são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Roraima e do Distrito Federal. Bloqueios de imóveis, sequestro de aeronaves, outros veículos e contas bancárias foram realizados. Armas de fogo também foram apreendidas.

Por enquanto, os crimes identificados são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.