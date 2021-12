Wanderson Mota Protácio já tinha passagem por homicídio - Reprodução

Publicado 02/12/2021 10:58 | Atualizado 02/12/2021 11:03

Goiás - A Polícia Militar de Goiás está investigando um tiroteio que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 1, e pode ser uma pista do paradeiro de Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, que é suspeito de matar a esposa grávida, a enteada de 1 ano e um fazendeiro. Segundo a corporação, a troca de tiros entre um homem e um proprietário de fazenda aconteceu a 7km de Abadiânia, região para onde o suspeito teria fugido após cometer a série de crimes.

De acordo com a PM, o fazendeiro teria sido surpreendido por dois tiros em sua propriedade, sendo que um deles atingiu sua caminhonete. Os disparos, porém, teriam sido feitos na direção do homem, que não foi atingido. Os policiais foram até o local para atender a ocorrência e vasculharam a área do Lago Corumbá, próxima de onde o tiroteio aconteceu. O dono da fazenda disse aos agentes que atirou contra o suspeito, mas não sabe se chegou a acertá-lo, pois o local estava muito escuro.

Uma força-tarefa montada pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) já procura o caseiro há três dias na zona rural que divide Abadiânia e Alexânia. "O suspeito fugiu para Alexânia, onde pediu ajuda a familiares e até vendeu alguns aparelhos celulares. De lá, ele fugiu para Abadiânia e está escondido na zona rural entre estas cidades", explicou o delegado Tibério Martins.

O caso

Wanderson está sendo procurado acusado de matar a esposa, que estava grávida de quatro meses, a enteada de 1 ano e um fazendeiro, que seria seu patrão. As vítimas são Raniere Aranha Figueiró, de 19 anos, e a bebê Geysa Aranha da Silva Rocha. Ambas foram mortas a facadas. O proprietário Roberto Clemente de Matos foi morto com um tiro na cabeça. Sua esposa, que não foi identificada, foi baleada no ombro e conseguiu escapar da tentativa de abuso sexual ao se fingir de morta.



As informações são de que Wanderson teria discutido com sua esposa e, após matar mãe e filha, teria ido até a casa do patrão e roubado um revólver com seis munições. Na ocasião, ele atirou no fazendeiro e tentou violentar sua companheira. A produtora rural Simone de Jesus, que socorreu a mulher, contou que ela estava "muito machucada".



"'Ele chegou lá, conversou, tirou a arma e atirou nele [no fazendeiro] e me machucou, me bateu, tentou me violentar', foi isso que ela falou para mim. Eu falei: 'Você está muito machucada'. E ela falou: 'Estou. Muito machucada'", relatou em entrevista à TV Globo.



Depois de cometer a série de crimes, o suspeito teria fugido em uma caminhonete que também foi roubada do patrão, assim como a arma. Posteriormente, ele abandonou o veículo na GO-225 e vendeu alguns itens como o celular da esposa, além de ter pago uma pessoa que o levou até Abadiânia.