André Mendonça foi sabatinado pela CCJ na última quarta-feira (1º) - Edilson Rodrigues/Agência Senado

André Mendonça foi sabatinado pela CCJ na última quarta-feira (1º)Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 02/12/2021 15:23 | Atualizado 02/12/2021 15:29

Brasília - A posse de André Mendonça como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcada para o dia 16 deste mês. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (2), após Mendonça ter se reunido na sede do tribunal com o presidente da Corte, ministro Luiz Fux.



"O presidente do STF, ministro Luiz Fux, recebeu nesta quinta-feira (2) André Mendonça, aprovado ontem para vaga na Suprema Corte. O encontro começou por volta de 13h e durou cerca de uma hora. Ficou definido que a posse será no dia 16 de dezembro, às 16h", informou o Supremo.

Mendonça foi aprovado pelo plenário do Senado Federal, na quarta-feira (1º), por 47 votos a 32, para ocupar a vaga no STF deixada a partir da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. A indicação ficou parada na CCJ por mais de quatro meses, o maior tempo registrado até hoje.