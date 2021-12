Presidente Jair Bolsonaro e ex-juiz Sergio Moro - Antonio Cruz/Agência Brasil

Presidente Jair Bolsonaro e ex-juiz Sergio MoroAntonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 03/12/2021 08:42

Brasília - Os presidentes das principais siglas políticas do país passaram a apostar em uma reviravolta nas pesquisas eleitorais nos próximos meses: a ultrapassagem de Sergio Moro (Podemos) nas intenções de voto em comparação ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a jornalista Camila Mattoso, dois movimentos embasam esta análise. A proatividade de Moro na aparição de eventos públicos para firmar sua candidatura e o derretimento de popularidade do presidente, que também enfrenta uma crise social e econômica.

A aposta dos líderes partidários é de que a mudança das posições nas pesquisas de intenção de voto aconteça até fevereiro de 2022. Bolsonaro, inclusive, passou a se mostrar afetado pelo crescimento de Moro. Em sua última live, nesta quinta-feira, chamou o ex-juiz de "mentiroso deslavado" , enquanto Flávio Bolsonaro, no evento de filiação ao Partido Liberal, acusou o ex-ministro de ser um "traidor".

Em caráter reservado, os políticos passaram a ponderar sobre seus posicionamentos caso o cenário se concretize. Há a possibilidade de pular do barco ou seguir com o chefe do Planalto até o fim.