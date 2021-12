Deputado federal Eduardo Bolsonaro - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Deputado federal Eduardo BolsonaroCleia Viana/Câmara dos Deputados

Publicado 03/12/2021 19:14

Rio - A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro intimou a blogueira Maria Cristina Fontes de Mattos, também conhecida na web como Tininha Mattos, por crime contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que aconteceram em março. O depoimento deve ser realizado na próxima sexta-feira, 10.



De acordo com informações do Globo, a intimação, que cita crime contra a Segurança Nacional, foi feita nesta sexta-feira, 3, e atendeu a um pedido de setembro do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para apurar supostos crimes.



O promotor André Luís Cardoso pediu em seu parecer, que a delegacia especializada faça diligências após uma denúncia de ameaça de “facada” e incitação à violência contra a família Bolsonaro. Não há detalhes sobre como a ameaça foi feita nas redes sociais.

Na época, Tininha Mattos, como se apresenta nas redes, gravou, em tom de ironia, uma sequência de vídeos nos quais se lamenta por ter chegado atrasada ao trabalho e, consequentemente, ter perdido a oportunidade de encontrar o presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele, que cumpriam agenda no mesmo endereço, no Rio de Janeiro, afirmou a defesa.



Eduardo Bolsonaro (PSL) ingressou em março com ação de indenização por danos morais contra a empresária Maria Cristina Fontes de Mattos. A defesa do parlamentar, assinada pela advogada Karina Kufa, da Kufa Advocacia, alega que, em 1º de março, a empresária publicou em sua conta no Instagram uma série de stories com conteúdo ofensivo.