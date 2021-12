Vacina contra a covid-19 diminui significativamente os riscos da doença - Divulgação

Vacina contra a covid-19 diminui significativamente os riscos da doençaDivulgação

Publicado 05/12/2021 10:04 | Atualizado 05/12/2021 10:40

São Paulo - Mesmo com a queda no número de mortos pela covid-19 no Brasil, ainda são registrados óbitos pela doença no país. Entre as vítimas, 80% não tomaram nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. Os dados são de um levantamento realizado pela Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Do início de março até o dia 15 de novembro, 306.050 pessoas faleceram em decorrência da doença. Destes, 243 mil (79,7%) correspondem a brasileiros que não tomaram nenhuma dose do imunizante contra a covid-19, 29 mil tomaram apenas uma dose (9,7%) e 32 mil (10,7%) completaram o esquema vacinal.

Em outubro, o número de vítimas do coronavírus entre vacinados (3.293) superou o de não vacinados (2 mil), mas essa diferença ocorre pela proporção desigual de pessoas imunizadas e não imunizadas. Os vacinados em outubro correspondem a 130 milhões de adultos já imunes contra a doença, ou seja, foram 25 óbitos para 1 milhão de habitantes. Entre os não vacinados, ainda existem 27 milhões de brasileiros e, com isso, ocorreram 74 vítimas por milhão, segundo o portal Uol.

Entre as internações, o número cresce. Dos 981 mil hospitalizados, 81,7% (802 mil) não tomaram nenhuma dose da vacina contra o covid-19. Aqueles que iniciaram a imunização, ou já a completaram, foram apenas 9,6% (93 mil).