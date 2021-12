Geraldo Alckmin - Alexandre Brum / Agencia O Dia

Publicado 07/12/2021 13:53

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, criticou as conversas do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin com a cúpula do PT, que indicam a possibilidade de uma aliança entre o tucano e Lula , seu rival histórico. Segundo Araújo, a atitude de Alckmin indica que ele está "de saída" do PSDB.

A liderança da legenda disse torcer para que Alckmin “não utilize seu nome para tentar limpar a história do PT”. Segundo ele, caso o ex-governador aceite ser vice de Lula, estaria cometendo um "erro histórico".

"Não tem mais nenhuma intenção de construir a sua história no partido que ele ajudou a fundar (...) O PSDB não tem nada com os movimentos de Geraldo Alckmin de tentar se compor o Partido dos Trabalhadores”, criticou Araújo em entrevista à revista Veja.

O presidente do PSDB ainda revelou que conversas estão em andamento entre o presidenciável João Doria (PSDB) e Sergio Moro (Podemos). Para Araújo, o ex-ministro do governo Bolsonaro seria um “grande vice” do governador paulista .