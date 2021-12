Presidente da ONG Safernet Brasil, Thiago Tavares, decidiu deixar o Brasil - Divulgação

Publicado 07/12/2021 18:51 | Atualizado 07/12/2021 18:58

São Paulo - O presidente e fundador da SaferNet, Thiago Tavares, deixou o Brasil após receber ameaças de mortes. Segundo o empresário, ele saiu do país no último sábado (4) e foi para a Alemanha para se proteger.

Os funcionários da intituição foram comunicados sobre o ocorrido nesta segunda-feira (6) por meio de uma carta. De acordo com Tavares, "o auto-exílio é medida extrema — e jamais aplicada desde a fundação da instituição em 2005".

No comunicado, ele também conta que as intimidações começaram após um seminário internacional realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 26 de outubro. Na ocasião, ele participou da mesa "Como se estruturam as campanhas de ódio e desinformação", assunto no qual é especialista.

Além das ameças, recebidas atráves da internet, Tavares relata que o sequestro relâmpago de um funcionário da ONG e a queda de um parente que chegou a sofrer traumatismo cranioencefálico ao desembarcar de um Uber, fatos que ocorreram no mesmo dia, também o motivaram a tomar a decisão de se exilar.

No último dia 2, também foi identificado uma invasão no computador de Tavares por meio do software Pegasus, que vem sendo utilizado contra defensores dos direitos humanos e ativistas.

"A proximidade dos fatos, somado às ameaças que já vinha recebendo, não deixou alternativas a Tavares a não ser deixar o país, temporariamente, até que as circunstâncias dos fatos sejam totalmente esclarecidas e sejam restabelecidas as condições de segurança pessoal para o desempenho de suas atividades profissionais e acadêmicas no Brasil, seja como defensor dos direitos humanos, seja como especialista em tecnologia", diz trecho da carta.

A Safernet é uma organização que monitora crimes e violações dos direitos humanos na internet.