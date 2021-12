Violência doméstica vai além das agressões físicas - Reprodução/Internet

Violência doméstica vai além das agressões físicasReprodução/Internet

Publicado 10/12/2021 19:47 | Atualizado 10/12/2021 19:48

São Paulo - Uma moradora de Araçatuba, em São Paulo, ligou para a Polícia Militar fingindo que queria fazer o cabelo. A Polícia Militar de SP divulgou a gravação do telefonema da moradora que discou 190. Na ligação a vítima fala com agentes do Centro de Operações, que recebeu o pedido de ajuda e enviou uma viatura. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira, 9.

De acordo com informações do G1, quando a PM chegou ao local, a vítima saiu correndo de dentro o imóvel e informou que havia sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro. A mulher estava com hematomas pelo corpo e foi levada ao pronto-socorro do município. O homem foi abordado e confessou a agressão, sendo preso na sequência.

Em entrevista, o estagiário do Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Copom), o cabo Jimmy Carlos da Silva foi o responsável por atender o telefonema. "Atendi com o procedimento operacional padrão da Polícia Militar. A mulher começou a falar o endereço, a numeração, a localização e disse que o corte de cabelo estava marcado", explicou.