O Senador Fabiano Contarato anunciou filiação ao PTDivulgação/Agência Senado/Leopoldo Silva

Publicado 13/12/2021 15:01

O senador Fabiano Contarato anunciou a saída do partido Rede Sustentabilidade e a sua filiação ao PT, nesta segunda-feira, 13. A decisão veio após ele ter sido convidado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a integrar o partido. Contarato havia se encontrado com Lula em maio deste ano, onde, na época, o petista teria feito o convite para que o capixaba se filiasse à sigla.



Por meio de um comunicado em suas redes sociais, Contarato agradeceu "imensamente" pelo companheirismo e respeito que teve durante o período em que representou o partido no Senado, "numa jornada em defesa de um país mais justo e igualitário e que defenda seu povo e preserve seus recursos naturais", disse o Senador.

O Senador também conversava com outros partidos, como o PSB, o Psol e o PCdoB, e vinha sendo apontado como possível candidato ao governo do estado de ES no pleito do próximo ano.

"Após ter recebido e analisado convites de legendas do campo progressista, comunico minha decisão de filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), que será efetivada em momento oportuno. Com a militância social e as lideranças do PT, pretendo somar esforços para que o país retome sua trilha de desenvolvimento, pleno emprego, defesa dos direitos humanos, proteção e oportunidade aos mais pobres, apoio do estado às maiorias minorizadas, combate a todo tipo de desigualdade, investimento em saúde e educação", diz parte do comunicado de Contarato.



De acordo com Contarato, os governos do PT "devolveram ao país credibilidade internacional, permitiram aos pobres cursar universidade, expandiram a estrutura de ensino no país, abriram os porões da ditadura com a Comissão Nacional da Verdade, democratizaram a participação da sociedade nas decisões de governo, geraram crescimento econômico alinhado com políticas sociais exitosas, devolveram aos brasileiros o orgulho nacional".

Ele finalizou seu comunicado afirmando que o partido teve seus erros julgados e devidamente punidos pela Justiça.

"Defendo que a lei vale para todos e tem de ser cumprida doa a quem doer. Seguimos junto aos brasileiros e brasileiras para, com esperança e força, vencer as trevas da ignorância que vitimam o Brasil. A Constituição cidadã de 1988 é nossa bússola".

Durante a manhã desta segunda, através de um tweet, Lula afirmou que estava "muito feliz" com o anúncio da filiação de Contarato no partindo e disse que o senador deve se juntar ao PT para contribuir "na luta pela reconstrução de um Brasil mais justo e feliz".

Fiquei muito feliz companheiro @ContaratoSenado com a sua filiação ao PT, para se juntar a nós na luta pela reconstrução de um Brasil mais justo e feliz, com democracia, emprego e ninguém passando fome. https://t.co/snjN69yiuM — Lula (@LulaOficial) December 13, 2021

Já a presidente do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), deu boas vindas ao capixaba.

Seja muito bem vindo ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras @ContaratoSenado É uma alegria imensa para nós começarmos a semana com essa notícia da sua decisão de entrar no PT. Nossa caminhada tem tudo a ver, vamos retomar o Brasil para o povo brasileiro!

Foto Stuckert pic.twitter.com/USnMaknqSX — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 13, 2021

Nascido em Nova Venécia, no interior do Espírito Santo, o parlamentear atualmente vive com a família em Vila Velha, na Grande Vitória. Antes de ser eleito senador, Contarato era professor, palestrante, ativista humanitário e delegado da Polícia Civil do Espírito Santo desde 1992.

Ele também foi delegado da Delitos de Trânsito por mais de 10 anos e assumiu a direção geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Contarato também atuou como de corregedor-geral na Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont).