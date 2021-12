Deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ) - Divulgação/Câmara

Brasília - O deputado federal Helio Lopes (PSL-RJ), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), está internado com embolia pulmonar desde a última sexta-feira, 10, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele confirmou a informação em seu perfil no Twitter. Na publicação, o parlamentar disse que está sem dor e se recupera bem.

"Boa (sic) dia, tive embolia pulmonar na sexta, graças a Deus estou sem dor e recuperando bem no HFA, obrigado pela corrente positiva, pelas orações e rezas, vocês são maravilhosos! Vou fazer vários exames hoje e ver se vou ter alta ou não. Deus está no CONTROLE de tudo! Deus É Fiel!", publicou Lopes no Twitter.

Sem provas, Bolsonaro associou a vacina contra covid-19 à embolia pulmonar que o deputado sofreu. "O deputado Hélio Lopes está no hospital, por embolia. Parece que é efeito colateral da vacina, vamos aguardar a conclusão", afirmou o presidente durante um evento no Rio de Janeiro na sexta-feira passada.