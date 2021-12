A cor da Casa do Papai Noel gerou indecisão na cidade de Rio Branco, no Acre - Reprodução

A cor da Casa do Papai Noel gerou indecisão na cidade de Rio Branco, no AcreReprodução

Publicado 14/12/2021 14:06

O prefeito de Rio Branco, no estado do Acre, Tião Bocalom (PP), causou polêmica no último fim de semana por conta da cor da "casa do Papai Noel", que faz parte da decoração de Natal da capital.

A estrutura, que fica na Praça da Revolução, inicialmente foi pintada de azul. Mas depois de virar alvo de memes na internet, ela apareceu novamente vermelha na noite de sábado, 11. Apesar da mudança, outras partes da decoração, como caixas de presente, luzes, e até a fonte da Praça da Revolução continuaram na cor azul. Já no domingo, 12, o local voltou a ser colorido completamente de azul, cor que é a marca registrada do partido do prefeito.

A decoração natalina estava prevista para ser inaugurada no domingo, mas até segunda-feira, 13, ainda não foi concluída. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Municipal (Seinfra), 'os trabalhos estão em fase de conclusão' e que a inauguração foi adiada para esta terça-feira, 14.

Em Rio Branco, Bocalom, prefeito do PP, pintou de azul a casinha do papai Noel. Tem medo do vermelho “cumunista”. O povo reclamou e ele pintou de vermelho. Os anticomunistas alopraram, ele voltou pro azul. O povo cobrou o vermelho. O que ele fez? Cobriu a casinha de lona preta. pic.twitter.com/2qPlotjnLp — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) December 13, 2021

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tião Bocalom (@bocalomoficial)

Recentemente, o governador do Acre, Gladson Cameli (também do PP), foi outro alvo de críticas por adotarem a cor azul em obras de revitalização ou em ações de suas gestões, fazendo a mesma referência em relação as cores do partido.

‘Qual o problema?’

Na segunda, Tião Bocalom, afirmou que o projeto inicial e que foi aprovado pela gestão foi o da casinha do Papai Noel na cor azul e não sabe quem mandou pintar de vermelho.

"A casinha original do projeto, que foi apresentado, a casinha era azul. Qual o problema da casinha azul ou vermelha? Eu não sei porque criam tanta conversa a respeito disso. Só digo uma coisa: o projeto que nos foi apresentado e nós aprovamos lá atrás foi o azul, só isso. A empresa pintou de vermelho não sei por qual motivo e pedi que fizessem como está no projeto, que era o azul. A turma que ficou aqui a vida inteira [PT] optou pelo vermelho e nós optamos pelo azul, qual o problema. O natal é azul, é vermelho, amarelo. O Natal é o renascimento”, disse o prefeito de Rio Branco.

Memes

A indecisão sobre a cor da casinha do Papai Noel de Rio Branco gerou muitos memes nas redes sociais. Confira alguns deles:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por desACREditados (@desacreditadosoficial)

Papai Noel de Rio Branco. pic.twitter.com/N4YG483Pv0 — Pablo, mas não o do arrocha (@pablocharife) December 8, 2021