Publicado 14/12/2021 13:36

São Paulo - Um homem foi preso em flagrante por abusar da própria filha em Sorocaba, São Paulo, na última segunda-feira (13). A polícia foi acionada após a menina, de 12 anos, avisar a seus professores por mensagem o que havia acontecido. Os docentes então ligaram para a corporação e denunciaram o caso.

De acordo com a polícia, a jovem se trancou no banheiro de casa para pedir ajuda. A adolescente também contou aos agentes que sofreu abusos do pai por várias vezes durante três meses, e que a última vez ocorreu ontem.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A mãe da adolescente foi chamada ao locaol e alegou que não sabia sobre os abusos. O Conselho Tutelar também foi acionado e encaminhou a menina para o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (Gpaci) e o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), onde ela será ouvida por equipe especializada e passará por exames.