Cantor Ávine Vinny Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2021 08:28 | Atualizado 14/12/2021 09:55

Fortaleza - O cantor cearense Ávine Vinny, de 32 anos, passou a madrugada desta terça-feira, 14, na cadeia em Fortaleza, no Ceará, após ter sido preso na noite de segunda-feira, 13. O músico conhecido pelo hit "Coração Cachorro", inspirado na música "Same Mistake", do James Blunt, foi detido por ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda, por ligação telefônica. Ele deve passar por uma audiência de custódia ainda nesta terça-feira.

A mulher gravou as ameaças durante uma discussão por telefone e procurou a Delegacia da Mulher de Fortaleza para registrar um boletim de ocorrência. No local, Laís fez uma nova ligação para o cantor, que fez outra ameaça, ouvida pela polícia. Os agentes foram até a casa de Ávine e o prenderam.

Carreira

O músico, nascido em Sobral, no interior do Ceará, começou sua carreira profissional aos 20 anos, com a banda "Xé Pop" em 2009. Ele fez parcerias com cantores como Wesley Safadão, Solange Almeida, Xand Avião e Matheus & Kauan. Com a dupla sertaneja, ele lançou o hit "Maturidade" em 2018. A composição alcançou o top-100 das músicas mais ouvidas na plataforma Spotify e registrou mais de 76 milhões de visualizações no YouTube.



Contratado da Vybbe, produtora de Xand Avião, Ávine segue em carreira solo. Mas passou a ser conhecido nacionalmente após gravar a música "Coração Cachorro" ao lado de Matheus Fernandes. Lançado neste ano, o forró tem um refrão com a melodia de "Same Mistake", do músico britânico James Blunt. Os autores fizeram um acordo com Blunt e cederam 20% da renda da canção ao inglês.

Em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 1,6 milhão de seguidores, o artista comemorou, recentemente, o sucesso de sua nova música "Vazou um Áudio", gravada com a cantora Mari Fernandez. "Já somos #TOP200 Brasil, eis que surge mais um HIT @marifernandez #VazouUmAudio já se encontra na posição #167 no @spotifybrasil // Bora pra cima que essa vai invadir o Brasil", publicou Ávine.

Procuradas por O DIA, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) e a Polícia Civil local não responderam até a última atualização desta matéria.