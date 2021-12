Augusto Aras - Reprodução

Augusto ArasReprodução

Publicado 13/12/2021 22:28 | Atualizado 13/12/2021 22:52

Brasília - O procurador-geral da União, Augusto Aras, pediu que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não continue com o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por relacionar a vacina contra covid-19 à Aids, doença causada pelo vírus HIV. No pedido, Aras afirma que Moraes não teria competência jurídica para seguir com o processo.

Além disso, o procurador-geral da União pediu que, caso o requerimento seja negado, o ministro Luis Roberto Barroso assuma a relatoria do processo. Após crítica de Moraes sobre atuação de Aras no caso da CPI da Covid, o procurador-geral negou apatia na gestão dele. O ministro do STF afirmou ser necessário um inquérito na PGR com acompanhamento do Supremo.

Aras se defendeu ao dizer que está agindo de forma sigilosa, já que enviou petições ao STF sobre o caso. "Portanto, constata-se e reafirma-se que jamais existiu qualquer inércia ministerial", pontuou. As informações são do Portal UOL.