Triplex no Guarujá (SP) atribuído ao ex-presidente Lula será sorteado em 2022 - AFP

Triplex no Guarujá (SP) atribuído ao ex-presidente Lula será sorteado em 2022AFP

Publicado 15/12/2021 08:58 | Atualizado 15/12/2021 09:53

São Paulo - Desde que o triplex no Guarujá (SP) atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi anunciado em um site de sorteios no último sábado, o número de assinantes da plataforma aumentou 71%, segundo a assessoria de imprensa da Pancadão dos Prêmios. O site chegou a ficar instável devido ao tráfego. As informações foram apuradas pelo portal G1.

fotogaleria

A alta no tráfego de usuários no site oficial cresceu ainda mais: aproximadamente 1.685% mais acessos por dia em relação à média anterior, antes do anúncio oficial. Os dados cedidos pela empresa ao G1 mostram que os acessos diários na plataforma estavam em torno de 8,4 mil antes da inclusão do triplex no catálogo de prêmios. Depois, o número de visualizações passou para 150 mil por dia. O site já acumula 476 mil acessos em três dias.

Atualmente, o imóvel pertence ao empresário Fernando Gontijo, que o arrematou em um leilão. Agora, ele decidiu que irá sortear o apartamento na plataforma pancadao.com.br. Para concorrer ao sorteio, que deve acontecer no dia 30 de março do próximo ano, o interessado precisa pagar a assinatura do site, que custa R$ 19,99. O ganhador vai virar dono do imóvel sem desembolsar um centavo a mais além do preço da assinatura.

O empresário disse à Folha de São Paulo que decidiu comprar o apartamento pela notoriedade que ele adquiriu após a Operação Lava Jato. "Eu sou um homem de negócios. Com o sorteio na internet, qualquer brasileiro pode acabar como dono do tríplex, o que é, de certa forma, o melhor desfecho que esse imóvel poderia ter, já que ele tem um valor ligado ao desejo, à história recente do nosso país".