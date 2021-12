Dono de bar resolveu expor a lista com os clientes caloteiros do ano no estabelecimento - Reprodução/Arquivo Pessoal/Nicolas Pereira

Dono de bar resolveu expor a lista com os clientes caloteiros do ano no estabelecimentoReprodução/Arquivo Pessoal/Nicolas Pereira

Publicado 15/12/2021 09:02 | Atualizado 15/12/2021 09:06

São Paulo - Um bar na Zona Norte de Sorocaba, interior de São Paulo, ganhou fama nas redes sociais, na última semana, com uma publicação que chegou a ter mais de 9 mil compartilhamentos e 500 comentários. Isso porque, o dono da "Adega do Márcio" resolveu expor uma placa com a lista dos "caloteiros premiados de 2021".

O caso repercutiu depois que o estudante Nicolas Pereira Pedroso foi ao bar para comprar um refrigerante e se deparou com um aviso de que a lista seria divulgada, em novembro deste ano. "Aviso. Dia 10 de dezembro sai a lista dos caloteiros 2021 aqui na grade", escreveu o proprietário. Na ocasião, Nicolas achou a situação inusitada e resolveu compartilhar nas redes sociais.

O estudante relatou ao portal G1 que os "caloteiros" ficaram com medo da exposição após a publicação e resolveram pagar suas dívidas. Uma prova disso é que na placa que exibe os nomes, o dono da bar escreveu que já tinha recebido R$ 2.165,50 dos R$ 2.363,50 que estavam em aberto antes do primeiro aviso.

"Meu avô sempre frequenta esse bar, é um amigo nosso. O dono adorou a ideia porque pagaram ele depois da postagem. O pessoal ficou com medo", contou o estudante ao portal G1. "Eu esperava que fosse mais uma brincadeira, não imaginava que ia ter toda essa repercussão pelo Brasil, mais fiquei muito feliz por ter ajudado ele", completou.