Mulher filma o próprio acidente em que morreuReprodução

Publicado 15/12/2021 16:45 | Atualizado 15/12/2021 22:22

Belém - Uma jovem identificada como Tamires Rodrigues Nascimento, de 21 anos, filmou o próprio acidente em que morreu. O caso aconteceu em 21 de novembro, em Castanhal, nordeste do Pará, mas as imagens começaram a circular nas redes na última semana.

Nas imagens é possível ver a motorista dirigindo pela avenida Barão do Rio Branco, uma das principais vias da cidade, até que ela perde o controle do carro.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu após Tamires sair de uma confraternização com amigos, que teriam pedido pra ela não dirigir, mas a jovem teria insistido. A mulher estava embriagada e sozinha no carro. Ela morreu no local.