Deputado Estadual Fernando Cury (Cidadania)Divulgação

Publicado 15/12/2021 22:08

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou nesta quarta-feira, 15, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado contra o deputado estadual paulista Fernando Cury (Cidadania) por importunação sexual à colega Isa Penna (PSOL), em dezembro de 2020.



Em 21 de dezembro de 2020, as câmeras do circuito interno da Assembleia Legislativa de São Paulo flagraram o parlamentar colocando as mãos nos seios da colega que, por estar de costas pra ele, não pôde impedir. Punido internamente na Casa, Cury ficou suspenso de suas atividades parlamentares por 180 dias.

Em novembro, a Executiva Estadual do Cidadania expulsou o parlamentar do quadro de filiados do partido. A decisão foi tomada por recomendação do Conselho de Ética da sigla.

segundo o desembargador João Carlos Saletti, a pena ainda pode ser aumentada. "Não há que se falar em inépcia da petição inicial ou falta de justa causa para a instauração da ação penal" afirmou o desembargador.



Em depoimento ao Conselho de Ética, Cury chegou a pedir desculpas à colega de parlamento ‘por qualquer tipo de constrangimento e por qualquer tipo de ofensa’ que ele tenha causado, porém usou como justificativa a sua "atuação parlamentar" e o "hábito de abraçar as pessoas, de forma inocente, sem má-fé”. A defesa alega ainda que o deputado teve contato físico com pelo menos 10 parlamentares naquela noite.