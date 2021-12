Corpo de bombeiros chegando no local - TNOnline

Corpo de bombeiros chegando no localTNOnline

Publicado 15/12/2021 21:34

Uma mulher foi encaminhada para a delegacia, nesta terça-feira, 14, após atear fogo na própria casa, durante uma discussão com o marido, após descobrir que havia sido traída há 15 anos atrás. Os bombeiros de Apucarana e o caminhão pipa do município combateram as chamas, mas a residência ficou completamente destruída.

Na residência estavam a mulher, o marido e os três filhos do casal. A mulher informou para a Polícia Militar que após ficar alterada, retirou as crianças, de três e seis anos, e um adolescente, de 15, da casa, antes de começar o incêndio. O homem não se feriu, pois segundo relatos, havia ido para a casa dos pais.