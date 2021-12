EUA e Europa não registraram óbitos em virtude da Ômicron até o momento - Divulgação

Publicado 15/12/2021 19:47 | Atualizado 15/12/2021 19:55

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, nesta quarta-feira, 15, sete novos casos da variante ômicron foram identificados na capital. Todos estão relacionados ao caso do paciente de 67 anos, diagnosticado com a variante na última sexta-feira, 10. Com esses sete novos casos, a capital soma 10 casos identificados da nova variante.



Todos os casos estão sendo acompanhados por profissionais da SMS, estão com sintomas leves e cumprindo a quarentena em casa. Outros 90 contactantes estão sob investigação da SMS.

Em relação aos dois primeiros casos, estes já cumpriram todas as recomendações e já encerraram o isolamento.



No Brasil, até o momento há mais dois casos confirmados da variante no Distrito Federal, dois no Rio Grande do Sul e dois em Goiás. Outros quatro casos estão em investigação em Minas Gerais.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 77 países já relataram casos de Ômicron.