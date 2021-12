Brasil

STF forma maioria para manter a exigência do passaporte de vacinação para viajantes que chegarem ao Brasil

Dessa forma, a decisão do ministro Luís Roberto Barroso pela obrigatoriedade da apresentação do comprovante para as pessoas que entrarem no Brasil, tanto por via aérea quanto terrestre, continuará a valer

