Quando se deparou com o valor inesperado em sua conta, a estrategista digital Maila Ponciano (foto) procurou Ivanei Roman para devolver a quantia de R$ 4 mil - Reprodução RPC

Publicado 15/12/2021 17:49

Um caso de boa ação entre desconhecidos acabou virando amizade na cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A agente de caixa Ivanei Roman acabou fazendo uma transferência bancária no valor de R$ 4 mil. Após adicionar as informações e enviar para o destinatário, ela percebeu que, ao finalizar a operação, havia feito a transferência para a pessoa errada.

Porém, o que ela menos imaginava aconteceu. Maila Ponciano, que recebeu por engano a quantia, buscou fazer contato com Ivanei para devolver a quantia. Após a resolução do caso, as duas mulheres passaram a conversar e se tornaram amigas.

"No meu coração já começou o desespero porque não é todo mundo que iria devolver. A Maila virou minha amiga, ela transmite uma paz, uma pessoa do bem, a gente se fala todos os dias. Virou uma amiga a distância", comentou Ivanei.

A devolução, no entanto, foi bem mais complicada do que Maila Imaginava: "minha conta estava inativa, então eu não tinha mais como acessá-la"

A estrategista digital relata que teve de ir até a agência bancária para reativar sua conta, recadastrar senhas e liberar através da agência um valor maior para transferências diárias. Tudo isso porque Maila havia trocado de aparelho celular várias vezes.

Como o desbloqueio demora 24 horas para liberar a conta, Maila decidiu sacar o valor e depositar na conta que Ivanei precisava.

Relatos Semelhantes

Após a postagem, muitas pessoas parabenizaram Maila pela iniciativa através das redes sociais. Nos comentários, outras pessoas relataram situações parecidas.

Como o caso de um frentista que guardou o troco de um motorista que se esqueceu de pegar após abastecer o carro.

Além do caso da analista financeira Laura Cristiane de Paula, que disse que havia feito um depósito errado de quase R$24 mil para uma pessoa e sequer havia percebido o engano. Nesse caso, o próprio dono da conta que a procurou e na hora se prontificou de devolver a quantia.

"Até então eu não tinha identificado esse erro, então achei assim um ato grandioso de honestidade da pessoa de estar entrando em contato. Achei bem fantástico, que é raro acontecer com pessoas que tem essa honestidade, essa lealdade".