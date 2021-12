O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil e liberado após assinar um termo circunstanciado - Pixabay

Curitiba - Um homem suspeito de se passar por médico para aplicar golpes e furtos em hospitais de Cascavel, no oeste do Paraná, foi detido na última segunda-feira (13). A Polícia Militar informou que o suspeito usava um jaleco para entrar nas instituições. As informações são do G1.



As investigações começaram depois que o diretor de um hospital particular da cidade fez uma denúncia informando que um homem tinha entrado na unidade se passando por médico.

A PM disse que, na segunda, o homem passou por pelo menos três hospitais de Cascavel, onde não fez nenhum atendimento.

Segundo a polícia, o homem tem 59 anos e veio de Londrina, no norte do Paraná. As investigações identificaram que o falso médico chegou a furtar a marmita de um profissional de saúde.

O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil e liberado após assinar um termo circunstanciado.