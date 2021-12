Ministério da Saúde alertam para golpe em nome do órgão - Tony Winston/MS

Publicado 15/12/2021 18:45 | Atualizado 15/12/2021 18:50

Brasília - Golpistas estão enviando mensagens falsas por e-mail utilizando como gancho o argumento de envio do certificado de vacinação contra a covid-19. O alerta foi feito pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (15), através de um comunicado enviado à imprensa e publicado no site do órgão.

"Cuidado com e-mails falsos. Evite clicar em links desconhecidos e sempre observe o conteúdo das mensagens. Assim como a mensagem atribuída ao Ministério, esses textos geralmente contêm erros gramaticais e informações desencontradas. Os canais do Ministério da Saúde, como redes sociais e portal, são as únicas fontes oficiais de informação. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas na Ouvidora, no telefone 136", diz a nota.



Ainda segundo o ministério, o órgão ressalta que não disponibiliza esse tipo de comprovação por e-mail para nenhum usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). A única forma de obter o certificado de vacinação para a covid-19 é por meio do aplicativo ConecteSUS.



Em razão da invasão na base de dados do Ministério da Saúde, o aplicativo ainda não está com a emissão de certificados normalizada. Em nota, a pasta informou que “está agindo para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação”. Entretanto, o órgão não informou quando o serviço estará disponível novamente.



O aplicativo ConecteSUS pode ser baixado em qualquer loja de app, como Play Store ou Apple Store. Nele, o cidadão que se cadastrar pode acessar os dados de vacinação, incluindo o exigido no contexto da pandemia do novo coronavírus (covid-19) por alguns estabelecimentos. O certificado fica disponível apenas para quem completar o ciclo vacinal.