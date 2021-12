Ciro Gomes e Lula - Divulgação/Ricardo Stuckert/Instituto Lula

Ciro Gomes e LulaDivulgação/Ricardo Stuckert/Instituto Lula

Publicado 15/12/2021 18:57

Após ser alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de irregularidades nas obras de ampliação da Arena Castelão, Ciro Gomes recebeu a solidariedade de Lula e retribuiu. Após um período de críticas ao partido, o pedetista mudou a postura: "Não acho que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso", declarou, em entrevista ao portal Uol.



"Agradeço o gesto democrático do presidente Lula em denunciar isso que eu sofri. A violência que aconteceu contra mim é para me calar, e eu apenas disse que vou continuar dizendo o que penso", declarou Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República e possível oponente de Lula.



"O que eu disse é que a denúncia de corrupção que eu continuarei fazendo do Moro e do governo do Lula eu continuarei fazendo. Não há força humana que me faça desertar do meu compromisso de ajudar o povo brasileiro a combater a corrupção", justificou.



Em entrevistas recentes, Ciro Gomes chegou a dizer que Lula “considera que o crime compensa” e acusou o petista de destruir a imprensa brasileira.



Ciro ainda disse que tem como objetivo debater com Lula quais foram os motivos da eleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2018. “Eu quero debater com o Lula se ele acha que o Bolsonaro caiu do céu. Se o Bolsonaro não é consequência de um protesto grande do povo brasileiro da corrupção como modelo central de poder do PT”, disse ao Uol.



Ainda sobre Lula, o pedetista agradeceu a "defesa a civilidade" por parte do petista e afirmou que o ex-presidente "sabe o que é sofrer perseguição".

De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2017 e miram "possível pagamento de vantagem indevida para que a Galvão Engenharia obtivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão e, na fase de execução contratual, recebesse valores devidos pelo Governo do Estado ao longo da execução da obra de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do Estádio"



Em 2016, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula, no âmbito da Operação Lava Jato. À época, a Justiça autorizou condução coercitiva para levar o petista a depor.

Lula saiu em defesa de Ciro Gomes

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) após este ser alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quarta-feira. O petista classificou a ação como "sem necessidade" e disse que o presidenciável e seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE), outro alvo da operação, têm "trajetória de vida idônea".



"Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados", escreveu Lula.



*Com informações do Estadão Conteúdo.