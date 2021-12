Negando terceira via, Lula e Bolsonaro se aproximam de um possível embate em 2022 - divulgação: Ricardo Stuckert e Palácio do Planalto

Publicado 15/12/2021 19:09

Com objetivo de “enfraquecer” a disputa entre Bolsonaro e Lula que vem se desenhando para as eleições presidenciais do ano que vem, um grupo de senadores apresentou uma Proposta de Emenda Constituição (PEC 29/2021) para determinar que os três candidatos mais votados no primeiro turno concorram ao segundo turno do pleito.



A proposta, que tem como autor o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), altera o artigo 77 da Constituição Federal para determinar que os três candidatos mais votados no primeiro turno concorram ao segundo turno das eleições para a presidência da república caso nenhum deles alcance maioria absoluta na primeira votação. Para o senador a medida reforça a participação dos cidadãos na escolha do chefe do executivo:



"A possibilidade de que no segundo turno das eleições tenhamos como opção ao eleitorado os três candidatos mais votados e não apenas dois. Basicamente teríamos um candidato de direita, um candidato de esquerda e um candidato social-democrata, candidato de centro. Acho que isso é uma ideia pra ser discutida, é uma ideia interessante", disse Oriovisto.



O senador explicou ainda que outra motivação para apresentar a proposta é a grande quantidade de votos nulos dados pelos cidadãos nas últimas eleições. A proposta aguarda análise no Senado. Sob supervisão de Rodrigo Resende, da rádio Senado, Isabel Dourado.