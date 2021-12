Mulher "some" ao cair em bueiro aberto - Reprodução

Publicado 15/12/2021 21:19 | Atualizado 15/12/2021 21:21

Uma mulher "sumiu" após cair em um bueiro sem tampa, na última sexta-feira, 10. O momento foi flagrado por câmeras instaladas na rua em que fica na ladeira do Baluarte, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. As informações são do Portal G1.

A vítima, que preferiu não ser identificada, falou sobre o susto: “Esse buraco tem uns dez dias no local, mas antes, ele estava sinalizado com galhos e pedras. Na sexta-feira, não havia sinalização, e eu estava distraída observando o movimento na praça e caí... Graças a Deus, eu não tive nada demais. Fiz uma tomografia porque tomei uma pancada na cabeça, e fiquei todo ralada. Passei por momentos de angústia. Tenho dois filhos pequenos e podia ter morrido. Durante todo o tempo em que fiquei no hospital, era nisso que eu pensava”, contou a mulher.

Veja o momento da queda:

Mulher cai em bueiro sem tampa em Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador (BA)



Segundo relatos, diversos moradores já procuraram a prefeitura de Salvador para tomar providências sobre o caso, porém apesar dos constantes acidentes no local, nada foi feito até o momento.