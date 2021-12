Nas últimas 24 horas foram registrados 3.720 novos casos; Após correção, número total de infecções desde o início da pandemia é de 22.204.941 - Reprodução

Publicado 16/12/2021 18:34

Ainda sofrendo com os problemas técnicos nas bases de dados do Ministério a Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgou nesta quinta-feira, 16, o balanço do dia da pandemia no país.

O total de mortes nas últimas 24h foi de 124, e de novos casos, 3.720, elevando o acumulado desde do início da pandemia para 617.395 vidas perdidas e 22.204.941 casos positivos.

Segundo o Conass, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, São Paulo e Tocantins ainda estão com dificuldades no reporte dos números.

Correção

O órgão corrigiu ainda o acumulado de casos informado ontem. Foi divulgado o total de 22.210.225, quando o correto seriam 22.201.221 casos.

A Universidade Johns Hopkins contabiliza 272.728.990 infecções em todo o mundo desde o início da pandemia, em 2020, e 5.334.798 mortes. O número total de doses aplicadas é de 8.582.739.517.