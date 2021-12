homens pendurados em prédio residencial - Reprodução

Publicado 16/12/2021 19:37

Dois pintores, de 26 e 46 anos, ficaram, pendurados por cerca de 20 minutos, no 21° andar de um prédio, em um condomínio residencial, no final da manhã desta quinta-feira, 16. Os trabalhadores ficaram suspensos no alto de um prédio de 63 metros após a queda de um andaime, na região central de Campo Grande.

os homens estavam fazendo um trabalho de pintura, quando um lado do andaime arrebentou e eles ficaram pendurados. Pessoas que estavam no prédio auxiliaram no socorro. A cena chamou a atenção de quem passava pelo cruzamento das ruas Dom Aquino e Arthur Jorge.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas não precisaram trabalhar. Os homens conseguiram sair por uma das janelas do prédio. Ninguém ficou ferido.

