Questão xenofóbica - Reprodução

Questão xenofóbicaReprodução

Publicado 16/12/2021 21:38

Profissionais que fizeram, no último domingo, 12, a prova do concurso público para professor de ciências/biologia para a rede pública de ensino de Campo Grande (MS), relataram que o exame trouxe questões de cunho homofóbico, além da falsa informação que o vírus da Covid-19 seria sido criado em um laboratório chinês.

A prova, composta por 40 questões, chamou a atenção por conta de perguntas homofóbicas e xenofóbicas. Uma das questões sugeria que o comportamento homossexual era uma “aberração” e a outra que o vírus da Covid-19 foi criado em um laboratório chinês.

Questão homofóbica

Na questão de número 35, o enunciado apresenta uma história em que dois gêmeos univitelinos foram circuncidados, porém um dos meninos teve o “pênis parcialmente amputado. Após várias consultas a especialistas, a família decidiu terminar o processo de amputação, fazer uma cirurgia para construção de uma vagina, registrar a criança com nome feminino e educá-la como menina”.

O texto da questão afirmava que uma das crianças “tinha um comportamento sexual adequado para o seu fenótipo” e exibe como uma das alternativas a afirmação: “O comportamento homossexual é uma aberração que depende da marcação dos cromossomos sexuais”.

fotogaleria

Questão xenofóbica



Os candidatos que realizaram a prova acreditaram que a resposta exata seria a letra “B”, em que apresenta uma “teoria conspiratória” afirmando que “o laboratório chinês Bioengenharia localizado em Wuhan produziu o vírus da Covid-19”.

fotogaleria Os candidatos que realizaram a prova acreditaram que a resposta exata seria a letra “B”, em que apresenta uma “teoria conspiratória” afirmando que “o laboratório chinês Bioengenharia localizado em Wuhan produziu o vírus da Covid-19”.

Em nota, a instituição responsável pela organização do concurso esclareceu que tem uma equipe de revisão e segue com os trâmites de correção.



“Nossa Empresa tem uma equipe de revisão, composta por professores de língua portuguesa. A questão 34 refere-se a ‘A figura a seguir representa, de forma esquemática, a técnica do DNA recombinante que é uma importante arma biológica para a Engenharia Genética na produção de diferentes proteínas em laboratório.’ Quanto a questão 35, na alternativa D consta: O comportamento homossexual é uma aberração que depende da marcação dos cromossomos sexuais. Para melhor esclarecimento citamos ‘As aberrações cromossômicas são consideradas indicadores biológicos sensíveis ao dano ocorrido no ácido desoxirribonucleico (DNA) (Da Silva, 2001)’. Acreditamos que os ‘que se sentiram desrespeitados com duas questões’ não entenderam que, no contexto da prova, ‘aberração’ não se trata de uma afronta ao homossexual, mas de um termo científico”.