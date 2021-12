O menino Fábio, de 11 anos, foi morto após ser atacado por um cachorro da raça pastor alemão na cidade de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais - Arquivo pessoal

Publicado 16/12/2021 19:58

Um menino de 11 anos foi morto na noite desta quarta-feira, 15, apór sofrer um ataque de um cão da raça pastor alemão, na cidade de São Joaquim de Bicas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo da vítima, identificada como Fábio, foi enterrado no cemitério municipal da cidade, no final da tarde desta quinta-feira, 16. A polícia civil investiga o caso e afirmou que o corpo da criança foi liberado para um familiar, no início desta tarde desta quinta, 16.

O tio do menino, Washington Garcia da Cruz afirmou em entrevista ao g1, que a criança era muito educada, alegre e amada na região.

"Muito difícil, né? A ficha ainda não caiu. Fábio era muito inteligente, muito educado e querido no bairro. A gente está sem acreditar. Só Deus mesmo", lamentou o tio, que também afirmou que o irmão dele (pai da vítima) e a mãe estão "muito abalados e abatidos".



De acordo com o corpo de bombeiros, o cão pertencia a vizinha da criança e estava solto na rua, no momento do ataque. O animal mordeu o pescoço de Fábio e arrancou suas partes íntimas. O óbito foi confirmado já no local.

Segundo a filha da vizinha, uma jovem de 25 anos, sua mãe estava viajando em outro estado e a casa estava desocupada, apenas com o pastor alemão e um outro sem raça definida. De acordo com a jovem, a mãe teria pedido ao garoto de 11 anos que ele cuidasse do animal durante o período de viagem.

Corpo da criança foi encontrado pelo pai

O pai da vítima, de 31 anos, afirmou aos bombeiros que o filho costumava chegar da escola no horário de 17h30, mas naquele dia não apareceu em casa. Por conta da demora ele decidiu sair para procurar pelo menino por ruas próximas à casa.

Nesse momento ele percebeu que havia o corpo de uma criança caída no chão, já sem vida, em frente à casa onde mora a tutora do cachorro. Ao se aproximar, viu que a vítima era seu filho.

Na tentativa de socorrer a criança, o pai chegou a acionar a PM e o Samu, mas os médicos constaram o óbito da criança ainda no local.

O corpo foi levado pelo rabecão ao IML de Betim.

Três viaturas dos bombeiros foram ao local e os militares conseguiram capturar o animal. Segundo eles, um outro cachorro foi encontrado morto em um lote, próximo de onde aconteceu o acidente.



Na manhã desta quinta, a Polícia Civil afirmou que quando foi acionada "deslocou equipe da perícia criminal ao local dos fatos e o rabecão".

"O corpo da criança, de 11 anos, foi removido ao Posto Médico Legal em Betim, onde foi submetido a exames. Tanto as testemunhas quanto a dona dos cães e familiares da vítima serão ouvidos. A investigação tramita na Delegacia de Polícia Civil em São Joaquim de Bicas", disse ainda.