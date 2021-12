Dentre esses 19 casos da variante ômicron no Brasil, 11 pessoas são do sexo feminino e 8 do masculino - Reprodução

Publicado 17/12/2021 17:02

O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta sexta-feira, 17, que o Brasil tem 19 casos confirmados da variante ômicron da covid-19. Ao todo, mais de 7 mil pessoas já foram infectadas por essa nova cepa em todo planeta.

"Até o dia de ontem, nós temos no mundo 7.123 casos confirmados em cerca de 70 países. Embora tenhamos casos confirmados em todas as faixas etárias, a maior parte deles, quase 60%, é no intervalo etário de 20 a 39 anos", disse Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde.

Segundo Medeiros, dentre esses 19 casos da nova cepa, 11 pessoas são do sexo feminino e 8 do masculino. Em relação as doses aplicadas, 16 estavam com esquema vacinal completo, enquanto duas tinham apenas 1 dose e uma não apresentou informações sobre o imunizante.

"Com relação às evidências dessa variante, quando a gente olha para o espectro de mutações, a grande maioria delas se encontra na região genômica que codifica a proteína S. Ela tem um grande número de mutações", explicou o secretário.

Mutações na proteína Spike, ou S, responsável pela infecção das células humanas, já haviam sido detectadas também em outras variantes do coronavírus, como a delta. Porém, de acordo com Medeiros, "as mutações presentes na ômicron conferem ao vírus uma maior transmissibilidade".

"Com relação à severidade da doença, ainda não há indícios muito claros, embora em alguns países onde ela já está com bastante circulação existam mais casos de internação, porque, obviamente, tem mais pacientes infectados", destacou.