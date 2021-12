O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 17/12/2021 17:46 | Atualizado 17/12/2021 18:16

O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, voltou a defender a aplicação da vacina da Pfizer em crianças a partir dos 5 anos. Nesta quinta-feira, 16, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu a divulgação dos nomes dos envolvidos e afirmou que iria os expor.

Na sua tradicional live das quintas, Bolsonaro, mais uma vez, afirmou que a vacina é experimental. O presidente afirmou ainda que irá analisar se vacinará a filha de 11 anos.

"Eu pedi, extraoficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos, queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas e obviamente forme seu juízo", disse o presidente.



Barra Torres afirmou que ainda é preciso agir para frear a transmissão do novo coronavírus, e sem citar o nome de Bolsonaro, rebateu o pedido do presidente de saber os nomes dos envolvidos na decisão de aplicar as vacinas em crianças.

"Não é tempo de violência, não é tempo de sentimentos menores...Se formos consultar todas as pessoas que ali contribuíram direta ou indiretamente, essa lista contaria por certo com mais de 1,6 mil nomes porque todas as nossas atividades estão entrelaçadas. Seguramente na letra A meu nome vai estar lá", disse Barra Torres.

Bolsonaro x Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) repudiu as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre intimidação contra técnicos da agência que autorizaram o uso da vacina Pfizer em crianças entre 5 e 11 anos. A Anvisa disse que se encontra no "alvo do ativismo político violento".

A Anvisa informou que seu ambiente de trabalho é isento de pressões internas e avesso a pressões externas. Em nota, a agência afirmou que o serviço público aqui realizado, no que se refere à análise vacinal, é pautado na ciência e oferece ao Ministério da Saúde, o gestor do Plano Nacional de Imunizações (PNI), opções seguras, eficazes e de qualidade.