Com dados incompletos, Brasil registra 70 mortes por covid em 24hReprodução

Publicado 20/12/2021 18:44 | Atualizado 20/12/2021 18:45

São Paulo - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 70 óbitos causados pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta segunda-feira (20). Com os registros, o País acumula 617.873 vidas perdidas para a doença.

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 2.094 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 22.215.856 registros desde o início da pandemia.

Os dados do Conass seguem incompletos e, por causa da instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, não foram computados os números de Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Os dados de São Paulo foram revisados pela secretaria de saúde local.