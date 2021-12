Presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP

Publicado 20/12/2021 19:54

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não cumprimentou Gabriel Boric, recém eleito presidente do Chile. Já se passaram mais de 20 horas do anúncio da eleição de Boric como novo presidente chileno. Bolsonaro é o único líder entre os nove maiores países da América do Sul que ainda não cumprimentou o novo mandatário chileno.

Aos 35 anos, o ex-líder estudantil Gabriel Boric é o presidente mais jovem eleito na história do Chile. Ele estreou como deputado em 2014 e estava no segundo mandato.

Boric derrotou o candidato de extrema-direita José Antonio Kast, candidato favorito da ala bolsonarista. Foram 55,86% dos votos válidos para Boric, contra 44,14% de Kast.

Com exceção de Bolsonaro, todos os demais presidentes dos oito maiores países da América do Sul cumprimentaram Boric publicamente por sua eleição.

Lula e Dilma

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT) comemoraram a vitória de Gabriel Boric. Para ambos, o resultado significa uma vitória da democracia e da luta contra o autoritarismo no continente.

Parabenizo o companheiro @gabrielboric por sua eleição para Presidente do Chile. Fico feliz por mais uma vitória de um candidato democrata e progressista na nossa América Latina, para a construção de um futuro melhor para todos.



@ricardostuckert pic.twitter.com/k1AsdolPCN — Lula (@LulaOficial) December 19, 2021