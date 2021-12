Presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 23/12/2021 12:56 | Atualizado 23/12/2021 13:01

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no Guarujá, litoral de São Paulo, na nesta quarta-feira, 23, e afirmou a apoiadores e jornalistas que as pesquisas eleitorais não são confiáveis.



Ao ser questionado sobre as fracas aparições nos levantamentos, o mandatário afirmou. "Você ainda acredita em pesquisa? Pelo amor de Deus". Após ser indagado se as pesquisas de intenções de voto estavam erradas, o presidente disse que estão "erradas não, estão compradas".

No último dia 20, o Instituto Ipesp divulgou a sua mais recente pesquisa eleitoral. Nela, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto em 2022 e obteve 44% das intenções de voto. Bolsonaro, pouco mais da metade, com 24%.



O Instituto Datafolha também divulgou seu levantamento no último dia 16 e os resultados foram semelhantes. Lula tem 48% da preferência do eleitorado, enquanto Bolsonaro aparece com 22%.

Já o Ipec, em 14 de dezembro, divulgou a sua pesquisa com Lula à frente dos demais candidatos com 48% das intenções de voto. Bolsonaro aparece 27 pontos percentuais atrás do petista, com 21% dos votos, caso as eleições fossem neste mês de dezembro.



A fala foi realizada enquanto o presidente esteve no Forte dos Andradas. No local, Bolsonaro, junto a sua comitiva, descansa desde a última sexta-feira, 17. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhavam o chefe do Executivo federal.