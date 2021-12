Em nova pesquisa, Lula aparece com 40% e Bolsonaro 30%; Moro tem 7% - Reprodução

Em nova pesquisa, Lula aparece com 40% e Bolsonaro 30%; Moro tem 7% Reprodução

Publicado 23/12/2021 15:18

Brasília - O PoderData divulgou, na noite desta quarta-feira (22), mais uma pesquisa que mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida eleitoral. O petista aparece com 40% das intenções de voto para a presidência, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 30%.



Na sequência, com mais de 20 pontos percentuais, aparece o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 7%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Por isso, Moro está tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 4% cada.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de dezembro. Foram 3 mil entrevistas em 494 municípios nas 27 unidades da Federação.

Veja os detalhes na sequência:

1º turno

Lula (PT): 40%

Bolsonaro (PL): 30%

Moro (Podemos): 7%

Ciro Gomes (PDT): 4%

João Doria (PSDB): 4%

André Janones (Avante): 2%

Alessandro Vieira (Cidadania): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Luiz Felipe d'Avila (Novo): 0%

Rodrigo Pacheco (PSD): 0%

Branco/nulo: 5%

Não sabem: 6%

Embates no 2° turno

Conforme o levantamento, Lula também vence todos os candidatos em um eventual 2° turno. Em todos os cenários, o petista tem vantagem de pelo menos 20 pontos percentuais de vantagem. Confira: