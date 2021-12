Brasil

Nível de morte de crianças por covid não pede 'decisões emergenciais', diz Queiroga

De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, ao menos 1.148 crianças de 0 a 9 anos já morreram de covid-19 no Brasil desde o início da pandemia

Publicado 23/12/2021 16:08 | Atualizado há 4 horas