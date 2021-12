Veículos colidiram de frente na BR-352, em Minas Gerais - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 26/12/2021 16:17 | Atualizado 26/12/2021 16:20

Belo Horizonte - Uma criança de dois anos foi arremessada para fora de um veículo após uma batida envolvendo dois carros na BR-352, em Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 21h de ontem (25), perto do distrito de Pitangui, no centro-oeste do estado.



A criança está internada com um quadro de trauma crânio-encefálico, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Os veículos - um Gol e um Etios, colidiram de frente. O Gol transportava seis pessoas - duas delas, crianças, com dois e três anos de idade.

Uma mulher de 18 anos foi encaminhada para a Santa Casa de Pitangui com uma fratura na perna e um corte no rosto; um homem de 44 anos com escoriações no corpo, suspeita de fratura de pelve, costela e laceração no cotovelo.

A criança de três anos e as outras vítimas foram atendidas pelo SAMU. Uma mulher de 24 anos apresentou fratura no fêmur e escoriações, e as duas outras pessoas, apenas escoriações.

Não há informações sobre motorista do Etios. Os Bombeiros acreditam que ele tenha sido encaminhado ao pronto-socorro por terceiros, segundo o Estado de Minas.

"A outra criança, de 2 anos, conforme informação repassada por um médico que estava no local, foi ejetada do veículo e apresentava traumatismo crânio-encefálico grave. Ela foi encaminhada por terceiros ao hospital antes da chegada dos militades", informou o Corpo de Bombeiros.