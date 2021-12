MC Boco do Borel foi morto a tiros em Pernambuco durante show - Reprodução

Publicado 27/12/2021 15:19

A Polícia Civil de Pernambuco disponibilizou deu início a uma operação com a Equipe da Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, nesta segunda-feira, 27, para encontrar o criminoso que assassinou o cantor MC Boco do Borel na madrugada deste domingo, 26. O artista foi atingido com 15 disparos enquanto fazia um show em Serrambi, região próxima a Porto de Galinhas

Conforme a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou ao Uol, a equipe "seguirá com incursões e rondas na localidade a fim de localizar e capturar os envolvidos". "A ação de presença contará com o reforço BOPE e do Grupo de Apoio Tático Itinerante, que realiza operações voltadas para o combate aos crimes violentos contra a vida, o tráfico de drogas e para a apreensão de drogas e armas no município. Equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA) também dará apoio às ações", acrescentou a pasta.

Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a apresentação do MC tinha começado há pouco tempo, quando um homem com uma touca ninja foi para frente do palco e fez diversos disparos em direção ao artista, que foi atingido em 15 lugares, inclusive na cabeça. Boco chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O músico já tinha sido preso em junho do ano passado, com outros três homens, por estar com 670 gramas de uma substância derivada de pasta de cocaína. Na ocasião, a assessoria do músico chegou a negar seu envolvimento com a situação e disse que ele estava "no local errado na hora errada". Sua esposa, Alynne Cristina, também se pronunciou em uma rede social e afirmou que o marido foi "assassinado friamente". Ela acrescentou, ainda, que o cantor não era "traficante, bandido e muito menos envolvido com nada".

Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, conhecido como MC Boco, morava no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife. Ele tinha 34 anos e deixou quatro filhos.