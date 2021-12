Filhote de gorila nas mãos da mãe, Imbi - Divulgação/Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica

Publicado 27/12/2021 16:48

Minas Gerais - Um filhote de gorila de apenas três meses morreu na manhã deste domingo, 26, no zoológico de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ao cair de uma pedra com altura de três metros.



De acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), o animal brincava com uma das irmãs, que a colocou nas costas e subiu em uma pedra. Em seguida, o filhote se soltou e caiu. O irmão mais velho do filhote o pegou e levou até a mãe após o animal sofrer duas quedas.



Os cuidadores resgataram o animal e o levaram até os veterinários, mas o gorila já estava sem sinais vitais.

"Os gorilas e os demais primatas, assim como alguns indivíduos da família, carregam seus filhotes no colo ou nas costas. Situações semelhantes de queda e consequente trauma dos filhotes são observadas tanto no ambiente natural quanto sob os cuidados de instituições zoológicas. No momento da queda, o grupo todo estava na área externa do recinto, forrageando e interagindo entre eles. Esse momento foi acompanhado pelos tratadores que agiram imediatamente para socorro do animal. O acompanhamento da rotina dos animais é constante, o que permitiu a observação clara e detalhada dos fatos, e ainda o atendimento rápido", afirmou, em nota, a fundação.

A fundação afirmou que a morte do filhote foi uma fatalidade e que o zoológico possui larga experiência nos cuidados com a espécie desde 1975, além de manter esse grupo de gorilas, formado em 2013, o único reprodutivo da América Latina.

Segundo a nota encaminhada pela prefeitura de Belo Horizonte, o filhote apresentava "hemorragia nasal, edema na região orbicular, e laceração no lóbulo auricular esquerdo, compatíveis com o quadro de queda e traumatismo na região crânio-encefálica".

O filhote foi deixado junto à família para que se despedisse, seguindo o comportamento de luto dos gorilas. A família de primatas do zoológico de Belo Horizonte reúne os irmãos Jahari e Anaya, a mãe Imbi e o pai, Leon. O filhote ainda não tinha nome, que seria escolhido por voto popular como já é tradição por lá.

A FPMZB aguarda orientações do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas de Gorilas, em que faz parte, para definir o destino para o corpo do filhote de gorila que ainda vai passar por necropsia, de responsabilidade da fundação.