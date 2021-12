Menino foi vítima de agressão em Minas Gerais - Pixabay / Divulgação

Publicado 27/12/2021 15:34

Um homem de 37 anos foi preso após espancar o próprio filho, de 12 anos, com uma mangueira de jardim, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que a criança estava sendo vítima de maus-tratos, neste domingo, 26.

Assim que os militares chegaram na residência, conversaram com o tio do menino, que era testemunha das agressões. De acordo com ele, o homem teria dado vários golpes de mangueira nos braços e costas da criança. Em depoimento à polícia, o acusado confessou o crime, alegando ter se exaltado após a criança ir à casa do tio sem permissão.

Na residência, os agentes apreenderam o pedaço de mangueira usado para agredir a criança. A vítima foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com várias lesões nas costas e nos braços. O homem foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos, mas foi liberado em seguida.