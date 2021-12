Anúncio do resultado foi feito pela presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal, Nathalia dos Santos Costa, em audiência pública realizada na sede da Corte Eleitoral, em Brasília - Divulgação

Anúncio do resultado foi feito pela presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal, Nathalia dos Santos Costa, em audiência pública realizada na sede da Corte Eleitoral, em BrasíliaDivulgação

Publicado 27/12/2021 20:41 | Atualizado 27/12/2021 20:42

Brasília - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou, nesta segunda-feira, 27, a empresa Positivo Tecnologia vencedora da licitação para a produção e fornecimento de até 176 mil urnas eletrônicas Modelo UE2022 que serão utilizadas a partir das eleições de 2024. O certame, realizado por meio do sistema de registro de preços, também prevê outros produtos e serviços.

O anúncio do resultado foi feito pela presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal, Nathalia dos Santos Costa, em audiência pública realizada na sede da Corte Eleitoral, em Brasília. Nathalia informou que, após um período de negociação com a Positivo Tecnologia, o Tribunal aceitou o montante de mais de R$ 1,1 bilhão proposto pela empresa.

Segundo ela, a proposta da Positivo Tecnologia foi acolhida levando-se em conta o atual cenário de crise mundial decorrente do desabastecimento de insumos eletrônicos e seus desdobramentos na cadeia produtiva e nos preços praticados.

Modernização

Conforme a licitação, além da produção das urnas, a Positivo Tecnologia será responsável por outros produtos e serviços. Esses últimos englobam o fornecimento de peças de reposição da UE2022, desenvolvimento dos modelos dos equipamentos e do software básico, garantia das urnas fabricadas, mídias de Aplicação e de Resultado. E também a elaboração do projeto para a embalagem das máquinas, documentos técnicos de especificação, bem como o treinamento, por meio de kits de desenvolvimento de firmwares.

Com a licitação, o Tribunal dá andamento ao processo de modernização do parque de urnas da Justiça Eleitoral e à complementação da quantidade do equipamento destinada a suprir o aumento do eleitorado. Em julho do ano passado, foram homologados contratos para a compra de urnas Modelo UE2020, cujos componentes já estão sendo fabricados em Manaus (AM).