Deputado Coronel Armando (PSL) testou positivo para a covid-19 após estar com o presidente Jair BolsonaroReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2021 19:54

O deputado federal Coronel Armando (PSL-SC) confirmou que testou positivo para a covid-19 nesta terça-feira, 28. O resultado foi constatado um dia depois do parlamentar recepcionar o presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Francisco do Sul, região Norte de Santa Catarina, onde o mandatário irá passar o ano novo.

Conforme informou em entrevista à CBN, Armando ainda fará um novo teste para confirmar o resultado do teste, mas sua esposa também foi diagnosticada com a doença. O parlamentar já teve covid-19 em maio deste ano, quando ficou internado por duas semanas, e afirmou que tomou a vacina contra o vírus.

"Fiz o exame de sangue, deu IGG alto, com anticorpos, mas um sinal leve de covid. E no nasal também deu (positivo). Segundo o farmacêutico, ainda estou falando com o médico, eu posso estar no final do covid ou ainda com resíduo de covid. Deu positivo, mas vou reconfirmar o exame", declarou.

Questionado se iria comunicar o presidente sobre o diagnóstico, o político replicou: "Pretendo, sim, vou comunicar daqui a pouco. Vou avisar ele dessa situação".

Questionada sobre a conduta que será adotada após o resultado do teste, a Secretaria de Comunicação (Secom) ainda não retornou.