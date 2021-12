Presidente Jair Bolsonaro causou aglomeração ao cumprimentar apoiadores em Santa Catarina - Reprodução

Presidente Jair Bolsonaro causou aglomeração ao cumprimentar apoiadores em Santa CatarinaReprodução

Publicado 28/12/2021 18:42 | Atualizado 28/12/2021 18:51

Enquanto fazia um passeio de jet-ski entre as praias de Ubatuba e da Enseada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) parou para cumprimentar apoiadores e acabou gerando uma aglomeração no local na manhã desta terça-feira, 28.

- Com o povo em Santa Catarina (28/12/2021) pic.twitter.com/BXndRbBAej — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2021

O mandatário está em Santa Catarina desde esta segunda-feira, 27, e está hospedado em São Francisco do Sul, no Norte do Estado, onde deve passar o ano novo e permanecer até a próxima semana. O passeio de Bolsonaro foi escoltado pela equipe presidencial e aconteceu por volta das 11h.

Ausência na Bahia

A viagem do presidente para Santa Catarina provocou uma enxurrada de críticas . Isso porque, os dias de folga do chefe do Executivo ocorrem ao mesmo tempo que a Bahia enfrenta desastres provocados pelas fortes chuvas em todo o estado, que já deixaram pelo menos 20 mortos e mais de 470 mil pessoas afetadas.

Nas redes sociais, a hashtag #BolsonaroVagabundo apareceu nos assuntos mais comentados, acompanhada de críticas de opositores políticos e também de diversos brasileiros. Nas publicações, usuários fizeram uma comparação de Bolsonaro pescando com imagens das enchentes nos municípios baianos. Além disso, o tópico “Presidente da República” também se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Por lá, há postagens contra e a favor do chefe do Executivo.