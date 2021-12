Ministros formaram comitiva e sobrevoaram regiões atingidas pelas chuvas na Bahia - Divulgação

Em uma entrevista coletiva, os ministros anunciaram medidas tomadas por cada pasta para lidar com a situação de calamidade. Queiroga, por exemplo, disse que uma portaria publicada nesta terça-feira, 28, destina R$ 12 milhões do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais comprarem insumos.



Ainda segundo o ministro, 100 mil doses serão enviadas imediatamente para reforçar a vacinação contra a gripe na região, bem como doses para hepatite A e cinco toneladas de insumos hospitalares. Por conta das chuvas, vários locais perderam grande parte dos remédios e imunizantes. Médicos da Força Nacional de Saúde também estão sendo mobilizados.



Já a ministra Damares Alves afirmou que esforços conjuntos com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) devem prevenir os desaparecimentos e garantir o direito de crianças da região. Os ministro da Cidadania , João Roma, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por sua vez, prometeram que novos recursos federais serão destinados para a reconstrução de casas e estradas.

"A solidariedade não significa dizer que é um quesito financeiro. A solidariedade às vezes é um abraço, um acolhimento, ouvindo o relato de uma pessoa que está desesperada. É isso que nós estamos fazendo aqui também. Essa solidariedade também se manifesta com a empatia de cada um de nós, além de estar provendo todas as nossas obrigações", escreveu Roma.

Já o ministro Rogério Marinho declarou que a viagem seria uma "determinação do presidente", além de complementar: "Já liberamos mais de R$ 20 milhões em recursos para ações de resposta e socorro. Nossa

Defesa Civil está coordenando os trabalhos dos órgãos federais e colaborando com o estado. Hoje, reconhecemos a situação de emergência mais 83 cidades, já são 123 municípios nesta condição".