Brasil registra mais 171 mortes por covid - Pixabay - Creative Commons

Brasil registra mais 171 mortes por covidPixabay - Creative Commons

Publicado 28/12/2021 20:14

O Brasil registrou 171 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 618.705 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta terça-feira, 28.

Nas últimas 24 horas, 8.430 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 22.254.706 brasileiros já foram infectados pelo vírus.

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo lidera com mais de 4,4 milhões de casos. Minas Gerais, com 2 milhões, e Paraná, com 1,5 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de covid-19 é o Acre (88.379), seguido por Amapá (126.794) e Roraima (128.792).



Ainda, o site do Conass informou que estado do Acre manteve os dados de ontem por problemas técnicos nos dados revisados pelo Ministério da Saúde.

Nesta terça, o país registrou média móvel de óbitos de 108; na segunda, essa taxa era de 94. Já a média móvel de casos está em 5.033.



O Instituto Johns Hopkins contabiliza 282.356.994 casos de covid-19 em todo o mundo e 5.412.340 mortes. Os Estados Unidos, Brasil e Índia são os países mais afetados pela doença.