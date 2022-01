Em Salvador, na Bahia, houve queima de fogos em 21 locais considerados estratégicos pela prefeitura, que não foram divulgados com antecedência para evitar aglomeração - Reprodução internet

Em Salvador, na Bahia, houve queima de fogos em 21 locais considerados estratégicos pela prefeitura, que não foram divulgados com antecedência para evitar aglomeraçãoReprodução internet

Publicado 01/01/2022 14:07

O avanço da variante ômicron da covid-19 provocou o cancelamento das festividades de Réveillon em várias capitais e demais cidades no Brasil. No entanto, alguns locais realizaram queima de fogos e houve também município que voltou atrás e também comemorou apenas com o show de luzes no céu.

Em São Paulo, as celebrações foram canceladas pela prefeitura. Porém, mesmo sem a tradicional festa na Avenida Paulista, centenas de paulistanos e turistas foram até o local para comemorar os primeiros minutos de 2022. Já na capital fluminense, uma das festas de Réveillon mais famosas do mundo, houve queima de fogos e o público foi assistir. Entretanto, foi visivelmente menor do que comparado antes da pandemia , que costuma leva cerca de 3 milhões de pessoas.

Em Salvador, na Bahia, houve queima de fogos em 21 locais considerados estratégicos pela prefeitura, que não foram divulgados com antecedência para evitar aglomeração. O show pirotécnico foi transmitido pela internet.

No Recife, em Pernambuco, a queima de fogos que durou 17 minutos ocorreu na praia de Boa Viagem. A comemoração não contou com shows para evitar o avanço da variante, mas mesmo assim o local recebeur muitos pernambucanos e turistas para comemorar a chegada de 2022.

Em Florianópolis, em Santa Catarina, não teve Réveillon com fogos de artifício promovidos pela prefeitura, mas algumas pessoas apareceram na Avenida Beira-mar Norte, local onde normalmente ocorre a apresentação com fogos, para esperar o Ano Novo.

Em Brasília, na capital do país, a queima de fogos estava desmarcada até então. Porém, de surpresa, a chegada do Ano Novo foi comemorada com fogos na Esplanada dos Ministérios. Foram cerca de 6 minutos de fogos e centenas de pessoas se espalharam pelo gramado para assistir o colorido no céu.

Em Boa Vista, em Roraima, a queima de fogos durou 10 minutos e foi acompanhada por cerca de 20 mil pessoas. A cidade foi a única capital do país a fazer festa com apresentação de bandas. Em Rio Branco, no Acre, também houve fogos de artifício, que ocorreram por 10 minutos com sincronia das músicas.