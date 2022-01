Queima de fogos em Copacabana - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 01/01/2022 00:33 | Atualizado 01/01/2022 12:20

Rio - Após a virada de 2021 sem festa, sem fogos de artifício e de afastamento social, as areias de Copacabana voltaram a se encher de cariocas e turistas para queima de fogos de Réveillon mais tradicional da cidade. As cenas, contudo, foram diferentes das vistas em anos pré-pandemia de covid-19. Dessa vez, ano de 2022 recebeu as boas vindas de um público visivelmente menor, espaçado e divididos em grupos.

O número menor de expectadores nas areias de Copacabana era esperada pela Prefeitura do Rio, que fez bloqueios e impôs a exigência do passaporte vacinal para aqueles que estivessem no local. O tempo ruim ao longo do dia, com chuva fraca e bastante nebulosidade também contribuiu. Com esses elementos, o que se viu foram trechos de areia com poucas pessoas e uma Avenida Atlântica parcialmente livre. Até o momento a RioTur não divulgou um balanço de público na festa.

Quem esteve no local assistiu de perto um espetáculo de luz nos céus de Copacabana que durou cerca de 16 minutos e teve como ponto alto as explosões de fogos 3D. Alguns deles, inclusive, traziam a forma de corações e cores variadas. O espetáculo foi feito por 10 balsas, que carregavam juntas mais de 24 toneladas de bombas. Os efeitos foram acompanhados por um trilha sonora transmitida em 25 torres de som instaladas ao longo da orla.

Em sua conta no Instagram, o prefeito Eduardo Paes comemorou a festa na praia de Copacabana e fez votos para o 2022 dos cariocas: "E que nesse ano a gente faça junto o que se faz de melhor no Rio de Janeiro: Viver!", compartilhou.

Apesar do clima de festa, houve episódios de tumulto provocado por arrastões e pelo menos quatro pessoas foram esfaqueadas durante a festa de Ano Novo em Copacabana. Duas delas tiveram ferimentos graves e precisaram ser removidas para hospitais da rede pública, mas ainda pela manhã receberam alta. Ao todo, foram atendidas 111 pessoas nos três postos médicos montados pela prefeitura na Avenida Atlântica.

A queima de fogos também iluminou o céu de outros 10 pontos da cidade. Na Zona Norte, a Igreja da Penha, na Penha, foi o local escolhido para o espetáculo. O mesmo aconteceu na Ilha do Governador, no Parque de Madureira e no Piscinão de Ramos. Flamengo, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Bangu e Praia de Sepetiba foram os demais pontos com fogos.

O espetáculo nos pontos era incerto, na sexta-feira pela manhã, o Corpo de Bombeiros alegou que a queima nesses pontos não estava com a documentação completa. O problema foi resolvido no fim da tarde.